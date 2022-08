Stem op Erfgoed Gezocht voor de Public Choice Award 2022

Eind juni werd bekend dat het citizen science project Erfgoed Gezocht van Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie, de European Heritage Award / Europa Nostra Award 2022 heeft gewonnen in de categorie ‘wetenschap’ . Onder de winnaars van de award wordt nu ook een publieksprijs uitgereikt, waarvoor vanaf vandaag gestemd kan worden. Gun jij Erfgoed Gezocht deze mooie bekroning? Stemmen kan tussen 11 augustus en 11 september via: vote.europanostra.org.

Iedereen kan meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Erfgoed Gezocht is een grootschalig burgerwetenschapsproject op het gebied van archeologie waarmee iedereen kan bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. De enorme hoeveelheid nieuwe informatie die het project genereerde wordt gebruikt om het archeologisch erfgoed beter te beschermen en geeft nieuwe inzichten in de prehistorische samenleving. In juni werd het project van Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie, bekroond met de European Heritage Award / Europa Nostra Award 2022 in de categorie ‘wetenschap’. De betrokkenheid van het brede publiek en actieve burgerparticipatie is niet alleen de basis van het grote succes van dit project, maar heeft ook geleid tot grotere bewustwording en waardering van het unieke archeologische erfgoed dat Nederland rijk is.

Public Choice Award 2022

De winnaars van de European Heritage Award maken ook kans op de publieksprijs, de public choice award, waaraan een bedrag van 10.000 euro is verbonden. Erfgoed Gezocht is de enige Nederlandse kanshebber voor de publieksprijs. Tussen 11 augustus en 11 september kan er gestemd worden via vote.europanostra.org. De prijzen worden op 26 september in Praag aan de winnaars uitgereikt tijdens de European Heritage Awards Ceremony.

