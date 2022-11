Students On Stage bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Voor alle leerlingen, ongeacht leeftijd of niveau, is het belangrijk om regelmatig de kans te krijgen om podiumervaring op te doen. Dat vergt weer geheel andere skills dan een les volgen of oefenen in een orkest of thuis. Daarom organiseert Boogie Woogie elke laatste vrijdag van de maand een Students On Stage (SOS) concert, zo ook a.s. vrijdagavond 25 november. In verband met het WK voetbal start het SOS dit keer een half uur later dan gebruikelijk, namelijk om 19.30 uur!

Het programma is afwisselend met popzang en solisten op viool, bugel, sax en piano en een optreden door het CultuurKwartierOrkest (CKO).

Vanwege het meer informele en intieme karakter zijn deze SOS concerten, die ongeveer drie kwartier duren, steeds in de foyer van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat in Winterswijk. Deze ruimte wordt getransformeerd in een gezellig muziekcafé.

De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....