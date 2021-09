Students On Stage bij Boogie Woogie

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Leerlingen moeten vaker de kans krijgen om op een podium te staan want dat vergt weer geheel andere skills dan een les volgen, oefenen in een orkest of thuis oefenen. Daarom organiseert Boogie Woogie elke laatste vrijdag van de maand een Students On Stage (SOS) concert, zo ook a.s. vrijdag 1 oktober om 19.00 uur.

De Students On Stage concerten zijn steeds in de foyer van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat in Winterswijk en duren rond de 45 minuten. Voor de foyer is gekozen omdat deze ruimte voor een meer informeel en intiem karakter zorgt.

Dit keer zijn er optredens van Celine Hu (piano), James Hu (gitaar en vocals), Marike Hovinga (piano), Milou Gonzalez Teekman (dwarsfluit), Anne Hovinga (piano), Elvi Hannink (zang) en Marit Coumans (zang en piano).

