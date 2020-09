Succesvol Open Huis Boogie Woogie  

WINTERSWIJK – Op zaterdag 5 september hield Boogie Woogie Cultuurcentrum alsnog een Open Huis om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden in het komende cursusjaar. Ondanks de RIVM maatregelen i.v.m. het coronavirus was de opkomst prima. Een kleine 200 mensen kwamen naar de Roelvinkstraat om diverse activiteiten mee te maken.

De activiteiten

Tijdens het Open Huis konden alle instrumenten bekeken en beluisterd worden. Het was helaas niet mogelijk om de instrumenten zelf uit te proberen. Wel kon men zich opgeven voor een gratis proefles. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. Het volgen van een proefles is ook nu nog steeds mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de administratie.

In de concertzaal traden bands op en werden demonstraties gegeven van nieuw cursusaanbod. Nieuw in het cursusaanbod zijn o.a. theaterlessen door Kelly Roemaat, ‘Beats the School’ (producing) door Melvin Dijkema en ‘Geschiedenis van blues en popmuziek’ door Sjoerd Kemeling. Er kon ook informatie worden ingewonnen bij Samenwerkende Muziekverenigingen Winterswijk (SMW) en de Winterswijkse Uitdaging.

De cursuskrant

Meer over het cursusaanbod is te vinden in de cursuskrant met daarin informatie over het totale lesaanbod en cursussen op het terrein van diverse disciplines. Daarnaast staan er interessante artikelen in over het cultuurcentrum, haar doelstellingen, haar geschiedenis en mooie verhalen over oud-leerlingen die professional zijn geworden. De krant is twee weken voor het Open Huis in iedere brievenbus in de Oost-Achterhoek gedeponeerd als extra bijlage van de verschillende edities van Achterhoek Nieuws in het werkgebied van de organisatie. Er zijn nog voldoende exemplaren van de cursuskrant aanwezig bij Boogie Woogie voor iedereen die deze niet heeft ontvangen. Uiteraard is er ook meer informatie te vinden op de website van Boogie Woogie Cultuurcentrum, www.boogiewoogie.nl .

