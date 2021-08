Succesvolle open inloop vaccineren krijgt vervolg

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Woensdag en donderdag kon iedereen zonder afspraak een coronavaccinatie halen op onze vaccinatielocaties in Borculo en Lichtenvoorde. Deze open inlopen waren een groot succes. In Borculo kwamen 92 mensen voor een vaccinatie en in Lichtenvoorde waren er 303 bezoekers.

Bezoekers gaven aan dit een laagdrempelige manier van vaccineren te vinden. Een aantal was door de vakantie nog niet toegekomen aan het maken van een afspraak. Een 90-jarige bezoeker werd door haar buurman gebracht omdat ze het samen over vaccineren gehad hadden. Op beide locaties hebben jongeren de meeste interesse in vaccineren zonder afspraak. Ongeveer de helft van het aantal bezoekers komt uit geboortejaar 2003 en later. De overige 50% is meer verspreid over de andere geboortejaren.

Open inloop volgende week

Gezien dit succes is er besloten om bij de andere vaccinatielocaties van GGD Noord- en Oost-Gelderland volgende week dag open inloop te houden. Op de vaccinatielocaties in Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen is het van 9 tot en met 15 augustus van 11.00 tot 19.00 uur mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen. De afspraken in Harderwijk zitten al zo vol dat hier deze week geen vrije inloop mogelijk is. De vrije inloop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een 2e prik op vrije inloopbasis is niet mogelijk. Belangrijk: neem je ID-bewijs mee.

Afspraak tweede vaccinatie

Na je vaccinatie wordt een afspraak voor de 2e prik gemaakt. Deze vindt minimaal 4 weken na de 1e prik plaats. De afspraak voor de 2e prik vindt in sommige gevallen op een andere locatie plaats in verband met de sluiting van vaccinatielocaties.

Ook de locatie in Lichtenvoordeis is open tijdens de open inloop volgende week