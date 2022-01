Swim to Fight Cancer Achterhoek ondersteunt op Wereldkankerdag het LoveLife Diner

Organiseer een LoveLife Diner en maak kans op een etentje bij jou thuis bereid door Ramon Beuk

DOETINCHEM – Swim to Fight Cancer Achterhoek doet mee aan de landelijke actie van Stichting Fight cancer in het kader van Wereldkankerdag op 4 februari. In samenwerking met Ramon Beuk wordt aandacht gevraagd voor kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders mee te maken krijgt. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om in februari thuis een zogeheten LoveLife Diner te organiseren. Hierbij worden gasten gevraagd om als bedankje, in plaats van een bloemetje of een fles wijn mee te nemen, een donatie te doen voor kankeronderzoek. Mensen die een diner organiseren, ontvangen kosteloos het kookboek Wayooh! van Ramon, kiezen hun lievelingsgerecht om thuis voor vrienden en/of familie te koken en maken kans op een diner aan huis bereid door chef-kok Beuk.

Swim to Fight Cancer Achterhoek maakt onderdeel uit van de landelijke beweging van Stichting Fight cancer, waarmee betrokkenheid wordt gecreëerd voor het belang van kankeronderzoek door fondsenwervende evenementen te organiseren door heel het land. Wereldkankerdag is een dag om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én voor hun naasten of nabestaanden – te benadrukken.

LoveLife Diner

In alle culturen komen mensen samen rond de eettafel. De eettafel is niet simpelweg een plek om te eten, het is een plek van saamhorigheid en verbinding, want eten is liefde. Laat dit nu net het motto zijn van Ramon Beuk, die direct enthousiast werd over de actie van Stichting Fight cancer. Ramon z’n missie is om thuiskoken makkelijker, leuker en toegankelijker te maken voor iedereen. In zijn kookboek Wayooh!, dat iedereen die een LoveLife Diner organiseert kosteloos ontvangt, stimuleert Beuk om je eigen creativiteit in te zetten om met zijn recepten, tips en tricks de lekkerste creaties klaar te maken.

Beuk: “Ik vind het te gek dat Fight cancer de liefde voor het leven combineert met koken en hiermee meer aandacht wil creëren voor de ziekte kanker. Het kost mensen weinig moeite om mee te doen en ze krijgen er veel voor terug. Naast dat gasten als bedankje een donatie doen aan Fight cancer, kan iedereen ook zijn of haar eigen netwerk inzetten om nog meer geld op te halen.” Alle opgehaalde donaties gaan naar een aantal door Stichting Fight cancer geselecteerde kankeronderzoeken.

Kook mee

Aanmelden voor een LoveLife Diner kan op fightcancer.nl/lovelifediner. Uiteraard is het van belang om een LoveLife Diner veilig te organiseren volgens de op dat moment geldende maatregelen. Mensen die een diner organiseren ontvangen kosteloos het kookboek Wayooh! van Ramon Beuk en maken kans op leuke prijzen: onder andere een diner aan huis van Ramon Beuk, een Loetje dinerbon t.w.v. EUR 100 en een Deluxe Shared Dining Box van Brasserie van Dam.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....