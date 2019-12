Techno area op Hootchie koe 2020

VARSSEVELD – De ticketverkoop van de ‘Vroege Koetjes’ is in volle gang. We hebben een lustrum te vieren omdat het de 5e keer is dat het Hootchie Koe festival op 8,9 en 10 mei plaats vindt op het prachtige terrein bij het Hofshuus in Varsseveld. Gezien de vele aantal kaarten die er nu al zijn verkocht gaan we een groot feest tegemoet. Alle records zijn nu al verbroken.

Drie dagen Hootchie Koe met veel theater, muziek, kinderweide, Nostalgische kermis, workshops en nog veel meer.

Nieuw op het Hootchie Koe Festival!

Dit jaar hebben we voor het eerst op het Hootchie Koe festival een eigen Techno Area waar verschillende DJ’s de menigte zal laten swingen aan het strand bij het water.

Deze speciaal super ingerichte sfeervolle Area inclusief lounge plekken staat straks geheel in het teken van de steeds populairder wordende Techno muziek van deze tijd.

Speciaal voor deze Techno Area zal de ‘grote man’ van Plus-Minus Audio synthesis ook een workshop geven aan beginnende en gevorderde DJ’s, gitaristen, keyboard spelers, maar ook voor de bezoeker die een kijkje in die keuken wil nemen.

Plus-Minus Audio synthesis is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het bouwen van geavanceerde apparatuur waarmee bekende DJ’s hun eigen sound en dus ook hun eigen identiteit kunnen creëren.

Enkele bekende DJ’s waarvoor hij deze apparatuur ontwikkeld zijn DJ Tiësto, DJ Armand van Buuren, Afrojack en wereldwijd nog vele andere namen.

Speciaal voor onze nieuwe Techno Area heeft Plus-Minus Audio synthesis zichzelf aangeboden om op Hootchie Koe ook een set van een uur te komen draaien met zijn geavanceerde apparatuur.

De eerste namen van bands en acts die komen spelen op het Hootchie Koe festival zijn: Van Dik Hout, Dilana, Plus-Minus Audio synthesis, The Bossels, papaformigas, Soular Vibe, Exray, Miller & the tone machine, en nog vele andere die we later bekend zullen maken.

Profiteer nu nog snel van onze aanbieding ‘Vroege Koetjes’ en koop een weekendkaart € 15,- voor de prijs van een dagkaart! Ze vliegen de deur uit!