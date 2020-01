Technologie voor jong en oud op Techniekdag Achterhoek

NEEDE – Op zaterdag 4 april organiseert VNO-NCW Midden samen met bedrijfsleven en onderwijs wederom de Techniekdag Achterhoek. Een dag voor jong en oud om te ervaren hoe leuk en veelzijdig technologie is. Bedrijven en opleidingen presenteren zich op deze dag met verschillende doe-, kijk- en speelactiviteiten. De entree is gratis en iedereen is welkom.

Techniek is overal in huis, op school, het ziekenhuis en waar je maar kunt bedenken. In je computer, in een lantaarnpaal, een tafel en zelfs in je boterham. Achter al deze dagelijkse dingen zitten vakmensen. Op de Techniekdagen laten regionale bedrijven uit onder andere de Bouw, Elektro, Industrie, Zorg en ICT zien wat het inhoudt om in de techniek te werken en hoe leuk dit kan zijn. Doel is jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en beroep in de technologie.

Op de website www.techniekdag.nl is alle informatie te vinden over de verschillende activiteiten. Kom proefjes doen, leuke dingen maken, op onderzoek uitgaan en programmeren. Kinderen, ouders, geïnteresseerden: iedereen is welkom op deze prachtige publieksdag!

Techniekdag Achterhoek

Datum: Zaterdag 4 april 2020

Tijd: 10.00 uur – 17.00 uur

Locatie: Assink Lyceum, Parallelweg 9, Neede