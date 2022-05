Tentoonstelling ‘Chapeau’, een zomer vol hoeden op Verwolde

LAREN(Gld) – Vanaf 1 juni tot en met 30 september is op huis Verwolde de hoeden- en accessoirestentoonstelling ‘Chapeau’ te zien tijdens openstellingsdagen. Verdeeld over drie verdiepingen presenteert huis Verwolde hoeden en accessoires uit eigen collectie en enkele familiestukken, waaronder ook hoedendozen en -spelden. Verder worden ook moderne, kunstige hoofddeksels getoond.

Wat wordt er zoal getoond

Tot in de jaren 50 van de 20ste eeuw had men voor elke gelegenheid een passend hoofddeksel. Geen garderobe was compleet zonder een complimenterende hoed. Tegenwoordig komen hoeden alleen nog uit de kast voor bijzondere gelegenheden. Een greep uit de verscheidenheid die toen het dagelijks normaal vertolkte is nu te zien in deze tentoonstelling.

Eerste jaars leerlingen van de Kunstacademie Artez in Enschede (Aki) hebben zich laten inspireren door de sfeer van het huis met verrassende resultaten.

Hoedenmaakster Meta Leefkens toont haar bijzondere hoeden van gevlochten strohalmen.

Frida Pelgrum toont door haar gemaakte hoeden die werden gedragen op Prinsjesdag. Kijken, luisteren en doen

Een randprogramma met lezingen, demonstraties hoedenmaken en workshops voor kinderen completteren het geheel.



div>Zo staan er op meerdere data de lezingen, ‘Hoeden van vroeger naar nu’ door Antoinette Timmer en ‘Het ontstaan van de strohoed’ door Meta Leefkens.



div>Voor kinderen zijn er de superleuke workshops ‘Hoedje van papier’ en de kindervoorstellingen ‘De magische hoed’ die online geboekt kunnen worden.

Vanaf 1 juni te bezoeken tijdens openstellingsdagen vanaf 12:00 uur. De tentoonstelling is geen onderdeel van de reguliere rondleidingen over het huis. Voor meer informatie en reserveringen zie website; Huis Verwolde | Plan je bezoek (glk.nl)

