The Marshalls vieren 20ste verjaardag in Heidehuus

HALLE HEIDE – Ze vieren dit jaar hun twintigste verjaardag: de classicrockformatie The Marshalls. De band doet zaterdag 22 februari het multifunctionele buurthuis Het Heidehuus in Halle Heide aan. Met werk van onder meer Status Quo, Deep Purple, Van Halen, Metallica, Foo Fighters en AC/DC.

In de twee decennia dat The Marshalls nu bestaan, hebben ze zo onderhand alle uithoeken van ons land wel gezien. De band speelde op grote festivals als de Zwarte Cross en in illustere popzalen als de Dru in Ulft.

Juiste sfeer

“Plekken dus met veel mensen voor je neus”, aldus zanger Gerard te Rietmole. “Heel leuk om te doen uiteraard. Maar ook spelen in kroegjes en kleinere zalen heeft zeker zo z’n charme. Het draait immers niet alleen maar om de getallen: waar het tijdens optredens in de eerste plaats om gaat, is dat je een klik hebt met je publiek. Of het dan om een grote feesttent gaat of een kleinere gelegenheid doet er eigenlijk niet zo toe, tijdens optredens gaat het vooral om de juiste sfeer.”

The Marshalls is geformeerd rond de zanger Gerard te Rietmole, afkomstig uit de Achterhoek. “Een regio waar van oudsher veel liefhebbers van stevige rockmuziek wonen.”

En van die muziek heeft The Marshalls nogal wat op het repertoire staan. “Sterker”, vult drummer Ronald Roerink aan. “We spelen louter rockclassics. De stevigere Arbeidsvitaminen. Nummers die iedereen eigenlijk wel mee kan zingen.”

Playbacken voor spiegel

Werk van onder meer Status Quo, ZZ Top, Deep Purple, Led Zeppelin, Van Halen, Metallica. En uiteraard de legendarische Australische rockband AC/DC. Vooral ook omdat de stem van zanger Te Rietmole haast griezelig veel lijkt op die van Bon Scott, de veel te vroeg overleden zanger van AC/DC. “Pure nostalgie dus”, aldus gitarist Robert Bouwhuis. “De nummers die we vroeger als puistige pubers met onze tennisrackets voor de spiegel playbackten, spelen we nu live. Met een dergelijk repertoire zit je als band in de Achterhoek eigenlijk altijd wel goed. Vandaar dat we er extra veel zin hebben om weer eens in dit deel van Gelderland in actie te komen.”

Het Heidehuus is te vinden aan de Halle-Heideweg 22, het optreden duurt van 20.00 tot 0.00 uur, entree vijf euro.