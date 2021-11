Theater van de Zintuigen – inspiratie voor mantelzorgers

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – PeerTof Theater maakt serie van zes filmpjes in het kader van Dag van de Mantelzorg



PeerTof Theater (Marijke Domhof en Jette Holkenborg) heeft een voorstelling ontwikkeld waarmee ze op PG afdelingen, in woonzorgcentra, in huiskamers en in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking optreden. Het is een improvisatievoorstelling waarbij ze door zang en spel en met gebruik van attributen alle zintuigen aanspreken.



En dat werkt!

Vooral bij mensen waar communicatie en contact via spraak is weggevallen, komt een waardevol contact tot stand als je de andere zintuigen aanspreekt. Jette en Marijke gebruiken geur, tast, zicht, gehoor, proeven (en hun intuïtie als zesde zintuig) om te communiceren met hun toehoorders.



Korte Films

In opdracht van Culturije en Boogie Woogie heeft PeerTof Theater een serie van zes filmpjes opgenomen. Daarin gaan Jette en Marijke mantelzorgers en professionals, die zorgen voor mensen met dementie, tips geven en inspireren. Hoe kun je op andere manieren, met huis-tuin-en-keuken-middelen, toch een goed contact tot stand brengen.



Gratis beschikbaar

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg komt er elke week een filmpje uit. Mantelzorgers uit de gemeente Aalten die belangstelling hebben voor de filmpjes kunnen de links hiervoor gratis ontvangen. Opgeven kan bij Helene den Breeker, mantelzorgconsulent: E. h.denbreeker@figulus-welzijn.nl of T. 06 10108366



Kader

Het project, initiatief van Culturije (cultuurpunt in Berkelland) en Boogie Woogie (instituut voor kunst en cultuur in Winterswijk), is onderdeel van Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek en Lang Leve Kunst Oost Achterhoek. Deze organisaties zetten zich in voor het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de regio en het bevorderen van welzijn met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.



Lees ook ....