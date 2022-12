Theaterstudent regisseert Excelsiors Wonder der Natuur

WINTERSWIJK – Op zaterdagavond 17 en zondagmiddag 18 december brengt het harmonieorkest van Muziekvereniging Excelsior het theatrale concert ‘Wonder der Natuur’ in Theater de Storm. In een zeer veelzijdig concert wordt het publiek meegenomen naar de schoonheid van de natuur, maar ook de gevaren die op de loer liggen. Bijzonder aan deze theaterproductie is dat de regie in handen is van theaterstudent Quirina Pampiermole die stage loopt bij Excelsior.

Regie als stageopdracht

Excelsior heeft voor dit theaterconcert de samenwerking opgezocht met de 18- jarige Winterswijkse theaterstudent Quirina Pampiermole. Quirine doet haar theateropleiding in Arnhem en loopt sinds september stage bij Excelsior. “Voor zover ik weet ben ik de enige student van mijn opleiding die stage loopt bij een muziekvereniging”, aldus een lachende Quirina, “maar ook de enige die als stageopdracht zo’n grote theaterproductie mag regisseren”. Voorzitter Danny Oonk van Excelsior is zeer te spreken over de stagiaire: “Quirina brengt alle verschillende elementen zoals muziek, belichting, beelden en artiesten bij elkaar tot een echte theaterbeleving en ze doet dat met veel passie.” Quirina: “We nemen het publiek mee naar de prachtige natuur die de wereld rijk is, maar het concert heeft ook een maatschappelijke boodschap. Juist de combinatie tussen de schoonheid van de natuur, maar ook thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid maken het tot een spannende en pakkende theatervoorstelling.”

Veelzijdige artiesten

Daarnaast is de samenwerking gezocht met diverse artiesten om het thema nog meer tot zijn recht te laten komen. Schrijfster Lieke Ruesink afkomstig uit Winterswijk verzorgt spoken word tijdens het concert. Als vocalist heeft Excelsior Frank van Hengel naar Winterswijk weten te halen. De 31-jarige Rotterdammer heeft in vele Stage Entertainment musicals gespeeld en bekleedde o.a. een grote rol in de musical ‘On Your Feet’, over het leven van Gloria Estefan, die speelde in het Beatrixtheater in Utrecht. De Winterswijker André te Hennepe verleent zijn medewerking aan deze productie met prachtige videoprojectie.

Kaartverkoop

De concerten worden uitgevoerd op zaterdagavond 17 december vanaf 20.15 uur en zondagmiddag 18 december vanaf 13.30 uur in Theater de Storm. Een halfuur voor aanvang van beide concerten kunnen bezoekers de pre concert talk bijwonen in de foyer van de Storm, waar dirigent Gerben Grooten nadere toelichting geeft op het muzikale programma. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website of kassa van Theater De Storm (www.theaterdestorm.nl) en kosten €17,50. Deze prijs is inclusief garderobe en één drankje. Donateurs krijgen op vertoon van hun donateurskaart € 2,50 korting per kaart op maximaal 2 kaarten. Voor beide voorstellingen zijn nog kaarten verkrijgbaar, maar wacht niet te lang met het kopen want op=op!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....