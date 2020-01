ULFT – Het releasen van een nieuw album kan zelfs na 20 jaar ervaring als muzikant nog spannend zijn. Vooral wanneer dat album iets bevat wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Dit geldt voor de Haagse muzikant Tim Akkerman. Hoewel het album Lions Don’t Cry ons lijkt terug te nemen naar zijn vroegere rock-repertoire, is er toch meer aan de hand. Voor deze nieuwe plaat schreef Tim tien nummers die recht uit zijn hart komen; het verwerken van het einde van zijn relatie geldt als rode draad. Het album klinkt als een persoonlijke brief die iedereen mag lezen.

Tim Akkerman brak door als leadzanger en gitarist van de Haagse band Di-rect. Na tien jaar besloot hij echter verder te gaan als solo artiest en vormde hij in 2010 zijn eigen band, The Ivy League. Afgelopen najaar was hij een van de deelnemers aan het populaire programma Beste Zangers. Hetzelfde jaar waarin hij ook met trots zijn derde solo album presenteerde.

Op zaterdag 8 februari zal Tim Akkerman zijn nieuwe album Lions Don’t Cry ten gehore brengen op het DRU Industriepark, samen met zijn vaste band. Met deze tour als vriendengroep door heel Nederland zullen waarschijnlijk vele emotionele snaren geraakt worden. Bij oude, maar ook bij de nieuwe fans.

Informatie

Het concert van Tim Akkerman & The Ivy League vindt plaats op zaterdag 8 februari in de Popzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. Aanvang om 20:30. Kaarten zijn voor €17,50 verkrijgbaar aan de receptie in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark – Hutteweg 24, Ulft. Telefonisch (0315- 200150) of via de website (www.dru-industriepark.nl) zijn de kaarten verkrijgbaar voor €15,00.