Trekkertrek in Nieuw Wehl

NIEUW WEHL – Het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 juli staat in het teken van Trekkertrek Nieuw Wehl. Met de hoofdingrediënten mechanisch spektakel, muziek, kinderattracties en gezelligheid is het Achterhoekse dorp Nieuw Wehl de ideale uitvalsbasis voor jong en oud! De muzikale omlijsting wordt dit jaar zaterdagavond verzorgd door showband Mainz en op zondag door de lokale new kids Karakter. Op zaterdag en zondag staan er meer dan 80 deelnemers op de baan die strijden voor een podiumplaats.

Op zaterdagavond 30 juli zal vanaf 18:00 tractorspektakel te zien zijn op de verlichte wedstrijdbaan. Tegelijkertijd barst het feest los met de coverband Mainz. Met een repertoire variërend van top 40 hits, herkenbare golden oldies, catchy popsongs, scheurende gitaarmuziek en ook dance gaan zij het veld helemaal plat spelen!

Ideaal voor gezinnen

Zondag 31 juli begint de trekkertrekwedstrijd om 9:30 uur. Op deze dag gaan meer dan 80 deelnemers in meerdere gewichtsklassen uitmaken wie de sterkste is. Tussendoor worden ook enkele demo’s verreden. Voor de kinderen is er weer veel speelplezier. Wie wil er niet in een grote zandbak spelen of opgemaakt worden als prinses of stoere leeuw? Daarnaast zijn er diverse springkussens en is minisleepwagen De Potige Sleepwagen weer present om ook de jongste onder ons hun eerste trekkertrekervaring te laten opdoen. Alles is overzichtelijk bij elkaar geplaatst zodat ouders hun kind niet uit het oog hoeven te verliezen. Kortom een weekend vol buitenplezier!

Meer informatie

Trekkertrek Nieuw Wehl wordt gehouden aan de Mgr. Hendriksenstraat in Nieuw Wehl. De entree bedraagt € 7,50,- per dag (kinderen onder de 12 jaar gratis entree). Kijk voor meer informatie op onze website www.trekkertreknieuwwehl.nl of volg ons op Facebook.

