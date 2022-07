Tuinbezitters stellen hun tuin open ter bezichtiging

Drie tuinbezitters in Duitsland en Nederland besloten op zondag, 8 juli 2022 hun tuin open te stellen voor bezoekers.

De Grenslandtuinen tuinen zijn: ´t Meihuus landschapstuin in Breedenbroek, Nico Wissing tuin in Megchelen en Park Gut Heidefeld in Spork (Bocholt), Duitsland. Deze initiatief is in 2020 gelanceerd en de porten openen voor het eerst dit jaar.

Alle drie de tuinen zijn heel verschillend in ontwerp, karakter en beplanting. De tuinen zijn zo gunstig gelegen dat ze gemakkelijk in één dag te bezoeken zijn tijdens een mooie fietstocht door het prachtige grensgebied van de Achterhoek.

Veel tuinliefhebbers hebben een sterke behoefte om in de tuin van iemand anders te kijken en te genieten van wat groeit en bloeit. In de natuur om een gezonde, frisse neus te krijgen. Wat is er mooier dan buiten te genieten van de verscheidenheid aan bomen en struiken, maar ook van de planten, de vijvers, de fauna en de toegepaste kunst.

Meer informatie: https://www.bezoekmijntuin.nl/tuinroutes/grenslandtuinen/ onder Grenslandtuinen of op https://www.nicowissing.com/open-tuin-nico-wissing/en op www.gutheidefeld.de/nl/.

Openingstijden

Gut Heidefeld: 11-18 uur

Landschapstuin ´t Meihuus: 11-17 uur

Tuin van Nico Wissing: 12-16 uur

Entree is € 3,50 per tuin en wordt van het onderhoud van de tuinen gebruikt.

