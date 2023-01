Wat niemand had | Illustratie: Marit Törnqvist uit het boek 'Wat niemand had verwacht'

BREDEVOORT – Van kleurrijke en fantasierijke dierenverhalen tot aan zwart-wit gedetailleerde ontdekkingstochten. Van 27 januari tot en met 2 april is er een breed scala aan (kinderboeken)illustraties te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. Landelijk bekende én wereldberoemde illustratoren vertellen hun eigen verhaal of dat van een ander met beelden. Ieder op zijn eigen en kenmerkende manier.

Illustraties kunnen een tekst ondersteunen, maar ook een eigen verhaal vertellen. Illustraties kunnen universele en eigenzinnige werelden creëren die zonder beeld onzichtbaar zouden zijn. Illustraties kunnen de voelbare sfeer van een verhaal laten zien.

In de expositie ‘Woord in beeld’ wordt het werk van twaalf illustratoren getoond: Annette Fienieg, Connie Snoek, Floris Tilanus, Gitte Spee, Joke van Leeuwen, Karst-Janneke Rogaar, Linde Faas, Ludwig Volbeda, Marit Törnqvist, Merel van Lamoen, Myriam Berenschot en Wim Hofman. Allen zijn veelvuldig geprezen en veel zijn bekroond met prijzen als de Gouden Griffel en het Gouden Penseel.

De illustratoren, afkomstig uit het hele land, verbeelden op geheel eigen wijze een kinderboek. De wereld van de een is kleurrijk, humoristisch en vol fantasie, en neemt de kijker mee in de avonturen van hoofdrolspelers. De wereld van de ander is kleurloos, maar daarmee niet minder sfeervol. En met zwart-witte illustraties wordt de kijker meegenomen in een wereld vol details.

De verhalen zijn tot leven gebracht met uiteenlopende technieken. Van (kleur)potlood tot aquarel en van digitale penselen tot Oost-Indische inkt.

Praktische informatie

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie gegeven. Tijdens de rondleiding wordt er gedurende zo’n 45 minuten achtergrondinformatie over de illustratoren en de kunstwerken gegeven. Naast de expositie ‘Woord in Beeld’ is in de bovenzaal van de Koppelkerk het bijzondere werk van Tiki Tangelder te zien. De reguliere entree van de Koppelkerk bedraagt € 6,- (inclusief kop koffie of thee en een eventuele rondleiding). Tot 18 jaar gratis entree.

