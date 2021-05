Tweede uitzending Boogie Woogie bij Slingeland FM

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – De eerste uitzending van het informatieve radioprogramma ‘Uit de Kunst’ op dinsdag 20 april j.l., initiatief van RTV Slingeland en Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur, mocht rekenen op veel positieve reacties en bijval. Het radioprogramma blijkt een welkome aanvulling te zijn in het aanbod van RTV Slingeland. Daarom gaan beide partners met veel energie verder op de ingeslagen weg.

Inhoud programma komende uitzending

In elke uitzending zijn vaste rubrieken waarbij o.a. aandacht zal zijn voor wat geweest is, wat er op korte termijn gaat gebeuren en ook wat er in de nabije toekomst op de agenda staat. Dit geldt ook voor de uitzending die geagendeerd staat voor dinsdag 18 mei a.s., van 18.00 uur tot 19.00 uur. In deze ‘Uit de Kunst’ editie zullen wethouder Henk Jan Tannemaat en directeur Gerben Grooten van Boogie Woogie met elkaar in gesprek gaan over het Cultuurkwartier en uitleggen wat dit initiatief voor de kunst- en cultuur sector in Winterswijk gaat betekenen. Daarnaast komt producer Jesse Klein Entink (East Garden Studios) aan het woord over zijn onderzoek naar de Winterswijkse popcultuur.

Beide interviews gaan over belangrijke thema’s voor de toekomst. Deze en natuurlijk ook andere onderwerpen komen in deze uitzending aan de orde.

Frequentie

Tot en met de zomervakantie is er een maandelijkse uitzending. De eerstvolgende data zijn 22 juni, 13 juli, 24 en 31 augustus. Het streven is om daarna over te gaan naar tweewekelijkse uitzendingen.

Zowel RTV Slingeland als Boogie Woogie Cultuurcentrum hopen met dit programma veel nieuwe luisteraars te trekken die geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met welzijn, kunst en cultuur in de regio Oost-Achterhoek en de gemeente Winterswijk.

Vragen/ opmerkingen

Mochten er na een uitzending vragen zijn of aanvullende opmerkingen dan kan contact worden opgenomen met Boogie Woogie. Ook kan aandacht worden gevraagd voor relevante activiteiten op het terrein van kunst en cultuur die binnenkort van start gaan.

E: info@boogiewoogie.nl

T: 0543 51 55 69

