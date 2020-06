Uitgesteld Open Huis Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Op zaterdag 5 september gaat het gebeuren. Dan zet Boogie Woogie Cultuurcentrum van 13.00 uur tot 16.00 uur alsnog haar deuren wagenwijd open voor publiek. Tijdens het Open Huis zijn er openbare lessen en kan iedereen instrumenten uitproberen, een zangles meemaken of dansen. De entree van het Open Huis is gratis en iedereen is van harte welkom aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk.

Uitgesteld Open Huis

Door de uitbraak van het coronavirus kon het fysieke Open Huis van Boogie Woogie Cultuurcentrum, dat normaliter in mei plaatsvindt, niet doorgaan. Daarnaast hebben de gemeenten Aalten en Oost Gelre besloten om de subsidierelatie met Boogie Woogie te beëindigen met ingang van komend cursusjaar. Hierdoor stond het voortbestaan van het cultuurcentrum onder druk. Het in goede banen leiden van de consequenties van deze besluiten had de laatste maanden uiteraard de grootste prioriteit.

Gelukkig is er een regeling met de gemeente Aalten getroffen en heeft de gemeenteraad van Winterswijk in de afgelopen raadsvergadering unaniem het collegevoorstel inzake de toekomst van Boogie Woogie aangenomen. De afbouw van de subsidierelatie met de gemeente Oost Gelre loopt nog, maar dat zien we met vertrouwen tegemoet. Deze recente ontwikkelingen maken dat Boogie Woogie zich weer vol op de toekomst kan richten.

Aangezien de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus ook weer mogelijkheden biedt, is er besloten om het Open Huis in de eerste week van het nieuwe cursusjaar te laten plaatsvinden. Natuurlijk was en is er online (facebook en website) de nodige informatie te vinden maar wat is er nu mooier om ter plekke lijfelijk een workshop mee te maken of muziekinstrumenten echt te zien en te horen en er misschien zelf op te spelen.

Cursuskrant

Boogie Woogie geeft dit jaar voor het eerst een cursuskrant uit met daarin informatie over het totale lesaanbod en cursussen op het terrein van diverse disciplines. Daarnaast staan er interessante artikelen in over het cultuurcentrum, haar doelstellingen, haar geschiedenis en mooie verhalen over oud-leerlingen die professional zijn geworden. De krant wordt twee weken voor het Open Huis in iedere brievenbus in de Oost-Achterhoek gedeponeerd als extra bijlage van de verschillende edities van Achterhoek Nieuws in het werkgebied van de organisatie.

Boogie Woogie Cultuurcentrum

Boogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Oost-Achterhoek en met name voor de gemeente Winterswijk. Boogie Woogie biedt onder meer onderwijs op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst. Tijdens het Open Huis is er uitgebreide informatie beschikbaar over het cursusaanbod van Boogie Woogie. Ook diverse muziekverenigingen zijn aanwezig om informatie te verstrekken aan toekomstige leerlingen.