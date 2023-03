Uniek kijkje in de keuken tijdens Open Bedrijvendag in Ruurlo

RUURLO – Op zaterdag 1 april wordt de Open Bedrijvendag in Ruurlo gehouden. Meer dan 55 bedrijven openen hun deuren voor het publiek en bieden een uniek kijkje in de keuken van hun bedrijf. Dit evenement is niet alleen interessant voor klanten en relaties van deze bedrijven, maar ook voor buurtbewoners, werkzoekenden, scholieren en gezinnen met kinderen.

Het industrieterrein van Ruurlo is op 1 april vanaf 10:30 uur tot 16:00 uur geopend voor bezoekers. De organisatie heeft een programma samengesteld met diverse activiteiten, waaronder een 22 meter hoog reuzenrad dat een mooi uitzicht biedt over het industrieterrein. Ook zal er doorlopend een demo gegeven worden door de brandweer waarbij bezoekers kunnen ervaren hoe het is om een woningbrand te hebben met behulp van een VR-bril. Voor de kleintjes is er een springkussen aanwezig en er is ook een dweilorkest voor de nodige muzikale sfeer.

Daarnaast zijn er diverse presentaties en trainingen te volgen, zoals een presentatie van Bureau Drugszaken over de herkenning en gevaren van ondermijning op het gebied van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. Ook is er de mogelijkheid om te ontdekken hoe politiehonden worden getraind om een aanval in te zetten en commando’s uit te voeren.

De Open Bedrijvendag is een dagje uit voor iedereen die geïnteresseerd is in de Ruurlose bedrijvigheid. De organisatie van de dag kan het programma nog aanvullen of wijzigen in de aanloop naar het evenement.

Parkeren en uitdelen van plattegronden zal op diverse locaties plaatsvinden. Wethouder Hans van der Noordt zal om 11:00 uur de Open Bedrijvendag officieel openen bij het reuzenrad. Horeca en lunchlocaties zijn van 12:00 tot 16:00 uur geopend.

De Open Bedrijvendag 2023 wordt georganiseerd door de werkgroep “Open Bedrijvendag” van de Belangenvereniging Bedrijventerreinen Ruurlo.

