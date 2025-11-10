Univé deelt fietslampjes uit en vraagt aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer

27 keer bekeken

ACHTERHEOK – Nu de dagen korter worden en het ’s avonds vroeg donker is, voert coöperatie Univé Oost actie om de verkeersveiligheid te vergroten. Na afloop van de wedstrijd FC Twente – Telstar in Enschede deelden medewerkers 500 fietslampjes uit aan fietsers die zonder verlichting reden. Ook in de Achterhoek zet Univé Oost zich in voor veilige wegen en goed verlichte fietsers.

“Zichtbaarheid is in het verkeer van levensbelang,” zegt Gerard Kok, voorzitter van de Raad van Bestuur van Univé Oost. “Met goede verlichting zien anderen je eerder en verklein je de kans op een ongeluk aanzienlijk. Met deze actie willen we iedereen eraan herinneren hoe eenvoudig het is om veilig op weg te zijn.”

Univé Oost organiseert vaker veiligheidsacties in de regio, onder meer in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk, waar lokale teams fietsers aanspreken op het belang van verlichting.

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) neemt het aantal fietsongevallen in Oost-Nederland nog steeds toe. Vooral in de donkere maanden blijkt slechte zichtbaarheid een belangrijke oorzaak.



