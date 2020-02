Valentijnsconcert Eendracht Winterswijk en Excelsior Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdagavond 15 februari geven het leerlingenorkest van Muziekvereniging Excelsior en Unity van Eendracht Winterswijk gezamenlijk een Valentijnsconcert vol bekende liefdessongs in Theater de Storm. Deze unieke samenwerking tussen de twee opleidingsorkesten resulteert in een aantrekkelijke mix van hartverwarmende harmonie- en fanfaremuziek. De entree is gratis, er dient echter wel een kaartje te worden gereserveerd.

Repetitieweekend

De orkesten zijn al weken hard aan het repeteren om de bezoeker een romantische avond vol met prachtige muziek te kunnen bezorgen. Zo is er afgelopen weekend gezamenlijk gerepeteerd tijdens een repetitieweekend. Tijdens dit weekend vond de eerste ontmoeting plaats tussen de orkesten, waarbij de verenigingen elkaar ook beter hebben leren kennen. Twee dagen lang is er uitvoerig gerepeteerd onder leiding van zowel de dirigent van Unity (Gerd Wensink) als van het leerlingenorkest (Gerald Roerdinkholder). Ook werden er ten behoeve van de teambuilding tijdens het avondprogramma gezamenlijk diverse spelletjes gespeeld onder het genot van een hapje en een drankje. Dit maakte het repetitieweekend niet alleen leerzaam op muzikaal gebied, maar ook op sociaal gebied. Het weekend werd afgelopen zondag in MFA Pelkpark afgesloten door middel van een miniconcert waarin een ‘sneak preview’ werd gegeven naar het Valentijnsconcert!

Serenade

Wanneer je nog geen verrassend cadeau hebt voor je Valentijn, is deze avond een absolute must! Tijdens dit concert kan de bezoeker namelijk zelf ook een ‘serenade’ brengen aan zijn of haar Valentijn. Dit kan in de vorm zijn van het voorlezen van een liefdesbrief tot aan een muzikale serenade! Uiteraard is een andere verrassende invulling hiervan ook mogelijk. Aarzel niet en neem je vriend of vriendin mee naar een avond vol met lieflijke elementen en geef ook je eigen romantische serenade! Liefdesbrieven en/of muzikale verzoekjes kunnen worden ingediend via pers@excelsior-winterswijk.nl.

Gratis toegang

Het concert vindt plaats op zaterdagavond 15 februari bij Theater de Storm en zal starten om 19.30 uur. De toegang van het concert is gratis! Uiteraard is een vrije gift welkom om de toekomst van deze twee prachtige verenigingen te bevorderen. Aarzel niet, kom ook langs en ontdek wat er tussen deze twee uiteenlopende verenigingen kan opbloeien.