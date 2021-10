Van afval naar fashion design in museum Villa Mondriaan

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Van 30 oktober 2021 tot en met 27 februari 2022 vindt de tentoonstelling Repair Matters plaats in museum Villa Mondriaan. Met een kledingcollectie volledig uit reparaties gemaakt, laat textieldesigner Alicia Minnaard (1997) zien hoe we een wereld vol afval kunnen omarmen.

In 2018 studeerde Alicia Minnaard af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Fashion Design. Met haar afstudeerproject Noeskwam: A Model for a Qualitative Society schetste ze een wereld bestaande uit een vuilnisbelt drijvend op zee. Het afval dat aanspoelt op dit vuilniseiland beschouwen de bewoners als een kostbaar materiaal. Plastic en textiel gaan immers eeuwig mee en kunnen talloze keren hergebruikt worden. Op die manier zette Minnaard het idee van een wereld vol afval om van een dystopie naar een utopie. Sinds haar afstuderen is Minnaard aangesloten bij het collectief One Army. Daar zet zij zich in voor een meer duurzame wereld en probeert ze als textieldesigner haar rol te vinden in een wereld waar grondstoffen schaars worden, maar verwerkte grondstoffen tegelijkertijd op de brandstapel liggen. Hoe kan het denkbeeldige samenlevingsmodel Noeskwam, waarin afval wordt omarmd, werkelijkheid worden?

In het verlengde van haar onderzoek presenteert Minnaard in Repair Matters een nieuwe kledingcollectie die volledig is samengesteld uit verouderde en kapotte kledingstukken. Zo wordt dat wat we eigenlijk weg zouden gooien weer draagbaar. Kleding heeft geen eindstreep, maar vormt altijd het beginpunt van een andere cyclus. Op het online platform Fixing Fashion biedt Minnaard gebruikers gratis tools om hun kleding te verzorgen, te repareren en te upgraden. Op die manier spoort ze aan tot het samenstellen van een eigen gerepareerde kledingcollectie en doorbreekt ze het stigma van kledingreparatie. “We kunnen nieuw gemaakte kledingstukken zo duurzaam maken als we willen, maar zolang we ‘het nieuwe’ refereren met groei en vooruitgang en het gebruikte en het gedragen refereren met achteruitgang, zullen we altijd tegen de natuur in handelen”, stelt Minnaard. Repair Matters vormt haar introductie van een duurzaam systeem voor modeproductie- en consumptie.

Aansluitend op de grensverleggende kledingcollectie van Minnaard, toont Villa Mondriaan tevens het werk van tien andere jonge en veelbelovende kunstenaars. In Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent reageren zij ieder met ruimtelijk werk en vanuit een uniek hedendaags perspectief op een schilderij van de vroege Mondriaan. In Nocturnal stapt de museumbezoeker de verstilling en vervreemding van de nachtelijke wereld in, vastgelegd door fotograaf Marie-José Jongerius (1970). Alle tentoonstellingen zijn te zien van 30 oktober 2021 tot en met 27 februari 2022.

