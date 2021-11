WINTERSWIJK – De Protestantse Gemeente te Winterswijk houdt op zondagochtend 5 december om 10.00 uur weer een Young@Heart-dienst in de Zonnebrinkkerk.

Het is de derde dienst met het jaarthema “Smullen?!” Dit keer is het motto “Vega?!” Bovendien zal er in de dienst een kind worden gedoopt. Voorganger is dominee Freerk Hovinga.

De kerkdienst werd door jongeren van Place2B samen met het Young@Heart-team voorbereid. De PGW-band verzorgt met enkele gastmuzikanten de muziek.

Om de dienst te bezoeken is vooraf aanmelden noodzakelijk. Voor donderdag 2 december om 17.00 uur op 06 23 53 05 08. De dienst is ook te zien via het YouTube-kanaal van de Protestantse Gemeente Winterswijk

