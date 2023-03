Verdwenen boerderijen rondom huize Breukelaar in Varsseveld

VARSSEVELD – Op woensdag 22 maart 2023 zal Herman Hofs in het Hofshuus in Varsseveld een lezing geven over de verdwenen boerderijen rondom huize Breukelaar. De lezing wordt georganiseerd door de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW, na hun ledenvergadering. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Het landschap aan de oostkant van Varsseveld is de laatste decennia drastisch veranderd. Wat ooit een agrarisch gebied was met eeuwenoude boerderijen en oude wegen, is nu veranderd in een strak volgepakt industriegebied. Een verandering die in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Herman Hofs, een geboren en getogen inwoner van Varsseveld, zal tijdens zijn lezing aan de hand van foto’s en kaarten de verdwenen boerderijen weer tot leven laten komen en meer informatie geven over de bewoners door de tijd heen. Zo komen onder andere boerderijen zoals Rentink, Gesink, de Koop en Brökkelder aan bod, evenals de Pallandtlaan en de Gele Dijk. Dit alles zal natuurlijk in het Varssevelds dialect worden gepresenteerd. Als er tijd over is zal Ab Tenkink ook nog verhalen vertellen over zijn oudershuis in dat gebied: Huize Breukelaar, ook wel bekend als ‘de Pallandt’.

In verband met de catering bij het Hofshuus werkt ADW dit keer met opgave. Belangstellenden voor de lezing kunnen zich melden bij: info@adwhistorie.nl Graag opgave voor maandag 20 maart.

