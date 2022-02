Verkiezing Beste Boek en presentatie Flonkergood op Waeketreffen

VORDEN – In de eerste volle week van ‘streektaalmaond’ maart is het weer zover: de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book. Deze trapt af met het ‘Waeketreffen’ op zondagmorgen 6 maart, in Kulturhus Vorden. Niet alleen wordt daar kadobuukske Flonkergood gepresenteerd, ook wordt de Opstaeker uitgereikt en de winnaar Beste Boek Achterhoek en Liemers 2021 gekozen. De vijf genomineerden zijn inmiddels bekend!

Bijna honderd in 2021 uitgegeven boeken dongen mee naar de titel Beste Boek Achterhoek en Liemers. Hun gemene deler: het boek komt uit deze streek, gaat erover of is geschreven in Achterhoek of Liemers dialect. Een behoorlijke opgave dus voor de afgelopen jaar aangetreden jury. Het regionale karakter van de boeken telde zwaar mee in de beoordeling, maar ook originaliteit en oorspronkelijkheid leverden pluspunten op. De jury was niet alleen verrast door de kwaliteit, maar ook door de kwantiteit en de uitvoering van het aanbod.

Genomineerden

De beste vijf boeken, en daarmee genomineerd voor Beste Boek Achterhoek en Liemers, zijn

(in willekeurige volgorde):

Hoe noemen we de band – Roel Venderbosch

De Laatste Heer. Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man – Astrid Schutte

Het Dagboek Eimert Papenborg – Hans Piena

Vrouwen van het land. Epos van drie dagloonsters – Theo Salemink

Het Romeinse castellum in de Loowaard – Wil Kuijpers

Flonkergood en Opstaeker

In aanloop naar de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book is weer een Flonkergood samengesteld, dit keer met thema ‘Thuus’. Voor deze verhalenbundel met bijdragen van streektaalschrijvers werden meer verhalen dan ooit ingestuurd, namelijk 55 stuks. Daarvan staan 23 verhalen in het kadobuukske, dat op het Waeketreffen wordt gepresenteerd. Vier auteurs zullen hun verhaal of gedicht voordragen. Iedereen die in maart een streekboek koopt in de lokale boekhandel, krijgt een Flonkergood cadeau.

Tijdens het Waeketreffen wordt ook de Opstaeker uitgereikt. Deze pluim gaat naar iemand die zich – vaak onder de radar – verdienstelijk heeft gemaakt voor de streektaal. De muzikale omlijsting van de feestelijke bijeenkomst wordt verzorgd door troubadour Gery Groot Zwaaftink.

Informatie en data

De organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book is in handen van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, in samenwerking met Dialectkring Achterhook en Liemers en Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving.

6 t/m 13 maart: Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book

Zondag 6 maart, 11:00 t/m 13:00 uur: Waeketreffen in Kulturhus Vorden

Het Waeketreffen bijwonen? Dat kan!* Geef u op door te mailen naar info@ecal.nu of te bellen met 0314-787078. De entree is gratis. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u op wwww.ecal.nu/waeketreffen.

*Wij volgen de geldende coronamaatregelen. Denk aan uw mondkapje en QR-code. Vol = vol.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....