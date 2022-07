Verteltheater voor kinderen op Verwolde

LAREN(Gld) – De Rode Maan is een Muzikaal Verteltheater met voorstellingen rondom sprookjesachtige, mythische en hedendaagse thema’s, speels van aard, lichthartig van kleur en gedragen door een diepere ondertoon. De verhalen vinden hun wortels in de geschiedenis, maatschappelijke kwesties, sagen en klassieke vertellingen en daarnaast in de fantasie en belevingswereld van Hanna’floor de Roos.

De voorstelling is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 en duurt circa 40 minuten en vindt plaats bij de oranjerie van huis Verwolde.

Wanneer: Donderdag 28 juli

Tijd: 11:30, 13:00 en 14:30 uur

Kosten: €9,50 p.p.

