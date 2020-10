WINTERSWIJK – Op zondagavond 11 oktober is er om 19.00 uur een vesper in de Jacobskerk te Winterswijk. In tegenstelling tot wat het jaarprogramma van Musica Jacobi vermeldt, werkt ´Anúna Autumn School´ niet mee aan de vesper. Dit vanwege beperkingen die momenteel gelden. Als alternatief is er een solist gevonden die vocale medewerking verleent. De alt Janneke Spronk-Vis wordt begeleid door cantor-organist Wim Ruessink, Henk Vis is liturg. De vesper biedt ruimte voor Schrift, lofzang en verstilling.

Toegang tot de vesper kan uitsluitend door kosteloos te reserveren bij de kosters van de kerk: 06 23 53 05 08. Dit kan tot donderdag 8 oktober 17.00 uur. De vesper wordt overigens ook uitgezonden op het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente.