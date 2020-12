Vier kerstvakantie in Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan biedt tijdens de kerstvakantie weer allerlei leuke activiteiten aan voor kinderen. Er staan vier verschillende activiteiten op het programma.

Als eerste kerstactiviteit gaan kinderen duurzame kerstversiering maken. Knutselwerkjes zorgen meestal voor een hoop afval zoals papierresten, glitter en plastic verpakkingsmateriaal. Villa Mondriaan streeft bij deze workshop naar ‘zero waste’. Het museum gebruikt enkel duurzame en gerecyclede materialen zoals oud papier, dennenappels en zelfs gedroogde sinaasappelschijfjes. Ook voor het restmateriaal, wat toch altijd overblijft, zijn creatieve oplossingen gevonden om zo min mogelijk afval te creëren. De workshops duurzame kerstversiering vinden plaats op 19, 20 en 23 december.

Op 22 en 29 december vinden speciale kinderrondleidingen plaats. Het museum is op deze dagen gesloten voor bezoekers, dus de kinderen hebben het museum voor hen alleen. Samen met de rondleider ontdekken de kinderen Piet Mondriaan en museum Villa Mondriaan aan de hand van leuke opdrachtjes en attributen.

Tijdens de herfstvakantie kon je bij Villa Mondriaan een Mondriaan lampion komen maken. Omdat deze workshop zo leuk was biedt het museum dit nog een keer aan. Met zwarte stroken papier en gekleurd zijdevloei maak je een lampion in het bekende Mondriaanmotief. Deze workshops vinden plaats op 30 december en 2 januari.

Tot slot is er op 3 en 6 januari een workshop action painting, waarbij kinderen met verf allerlei schilderexperimenten kunnen doen. Action painting is een schildertechniek die onder anderen bekend is geworden door Jackson Pollock, die verf op het doek gooide, druppelde en smeerde. Tijdens de workshop action painting gaan kinderen schildertechnieken uitproberen met rietjes, touwtjes, vorken en kan er gemarmerd worden.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis. Voor meer informatie en om uw kind aan te melden kunt u terecht op www.villamondriaan.nl.