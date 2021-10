Villa Mondriaan brengt een ode aan jong talent

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Van 30 oktober 2021 tot en met 27 februari 2022 wordt jong en veelbelovend talent uitgebreid gevierd in Villa Mondriaan. In de tweede editie van de tentoonstelling Jong en Veelbelovend reageren tien vernieuwers van vandaag met ruimtelijk werk op het werk van de vroege Mondriaan.

In Museum Villa Mondriaan staat de ontwikkeling van het jonge talent van Piet Mondriaan centraal. Eerder plaatste Villa Mondriaan daar al het werk van hedendaags jong talent tegenover. In 2017 nodigde het museum acht jonge talentvolle fotografen uit om te reageren op een schilderij van de vroege Mondriaan en om zo met de wereldberoemde schilder in dialoog te gaan. In Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent is de museumbezoeker opnieuw getuige van verrassende interacties op zaal. Ruimtelijk werk van onder meer Leandros Ntolas (1992), Narges Mohammadi (1993) en Dennis Muñoz Espadiña (1990) wordt zij aan zij met de werken van Mondriaan tentoongesteld.

Bij ruimtelijk werk wordt vaak gedacht aan sculpturen en beelden. In Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent neemt ruimtelijk werk tal van uiteenlopende vormen aan. Zo stuit de museumbezoeker op een digitaal te bewandelen bos, een badkuip van stro en Mondriaans appelboom vertaald naar black metal. Enkel de inspiratie, een schilderij van de vroege Mondriaan, staat vast. Daar waar de één een voorstelling maakt van het leven dat zich afspeelt op de boerderij in Vrouwen met kind voor boerderij (1894-1896), past de ander het kleurenpalet van Mondriaans Rij van elf populieren in rood, geel, blauw en groen (1908) toe. Welke invloed had het vele reizen op de manier waarop Mondriaan de wereld beleefde? Is Mondriaans abstracte wereld tot leven gekomen in de gestructureerde Nederlandse bollenvelden? De jonge talenten streven er niet naar om het gekozen schilderij aan te vullen, maar om met een opzichzelfstaand kunstwerk een extra dimensie te geven aan de vroege Mondriaan. “Het is niet mijn intentie om het werk van Mondriaan ‘af te maken’”, stelt jong talent Tessa Langeveld. “Het gaat er uiteindelijk om dat het schilderij de bron is van de uitbreiding van het narratief”.

In het verlengde van Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent presenteert textieldesigner Alicia Minnaard (1997) in de tentoonstelling Repair Matters een volledig gerecyclede kledingcollectie. Op die manier maakt Minnaard duidelijk: kleding heeft geen eindstreep, maar vormt altijd het beginpunt van een nieuwe cyclus. In Nocturnal stapt de museumbezoeker de verstilling en vervreemding van de nachtelijke wereld in, vastgelegd door fotograaf Marie-José Jongerius (1970). Met behulp van de duisternis weet Jongerius alledaagse taferelen zoals snelwegen, bouwplaatsen en palmbomen om te zetten naar een bijna buitenaardse fantasiewereld. Alle tentoonstellingen zijn te zien van 30 oktober 2021 tot en met 27 februari 2022.

