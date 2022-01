Villa Mondriaan opent woensdag Yogastudio Mondriaan

WINTERSWIJK – Het is niet uit te leggen dat commerciële doorstroomlocaties wel open mogen en culturele doorstroomlocaties nog niet. Daarom opent museum Villa Mondriaan woensdag eenmalig Yogastudio Mondriaan. Iedereen die kunst en cultuur mist kan in de ochtend aansluiten bij een yoga les op zaal.

Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet nieuwe maatregelen waarbij op onnavolgbare wijze onderscheid gemaakt wordt tussen winkels en musea, beiden doorstroomlocaties. Sinds zaterdag mag je wel op pad om het design van de IKEA te bewonderen, maar het tijdloze design in musea is afgesloten. Extra pijnlijk is dat de afgelopen twee jaren juist in musea nog nooit een besmettingshaard is vastgesteld.

Voor de fysieke gezondheid had het kabinet wel aandacht, want ook de sportscholen zijn sinds zaterdag weer open. Mentale en fysieke gezondheid zijn met elkaar verbonden, ook Piet Mondriaan was een liefhebber van yoga om bezinning te vinden tijdens het maken van zijn kunst. Museum Villa Mondriaan geeft daarom om 10:30 uur een yogales op zaal in samenwerking met Maaike Kool van Maaike Geeft Yoga. Deelname is gratis en deelnemers moeten zich voor aanvang opgeven via info@villamondriaan.nl. Tijdens de les gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften waarmee musea het afgelopen jaar hebben bewezen veilig open te kunnen.

Yogastudio Mondriaan is onderdeel van De Museum Gym, een actie opgezet door de Museumvereniging. In aansluiting op eerder acties als Theater Kapsalon wil de Museumvereniging hiermee een collectief oproepen tot de heropening van musea. In het hele land openen musea hun deuren als protest op het besluit van het kabinet om musea gesloten te houden. Voor De Museum Gym openen musea hun deuren en organiseren zij een activiteit zoals die ook in sportschool wordt aangeboden.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....