Villa Mondriaan organiseert Mondriaanfietstocht

WINTERSWIJK – Op 1 juli 2022 organiseert de Vriendenvereniging van Villa Mondriaan een Mondriaan Fietstocht onder leiding van medeoprichter en kunstenaar Vic Hulshof. Deze fietstocht brengt u op plekken in de omgeving van Winterswijk die Piet Mondriaan hoogstwaarschijnlijk als inspiratie nam voor zijn schilderijen. Langs de fietsroute zijn 15 schilderijlijsten geplaatst, waarmee deelnemers het huidige landschap kunnen vergelijken met de schilderijen van Mondriaan. De fietstocht zal om 14:00 van start gaan bij het museum.

Mondriaan Fietstocht is ontwikkeld in samenwerking met Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en kunstenaar Vic Hulshof. Sinds de lancering op 1 augustus 2020 is het mogelijk om in de fietssporen van Piet Mondriaan te treden. De fietstocht brengt u in aanraking met een aantal van Mondriaans grootste inspiratiebronnen: het coulisselandschap, de monumentale boerderijen en de vergezichten van de Achterhoek. Met name de omgeving van Winterswijk heeft Mondriaan keer op keer en in verschillende stijlen, en plein air en al fietsend, weergegeven. Veel van de resultaten van deze fietstochtjes zijn te bewonderen in museum Villa Mondriaan. Met de schilderijlijsten wordt aandacht gegeven aan de plekken waar deze schilderijen hoogstwaarschijnlijk zijn geschilderd.

Deze activiteit is toegankelijk Vrienden en geïnteresseerden. Voor deelname aan de fietstocht vraagt het museum een bijdrage van 10 euro per persoon voor Vrienden van Villa Mondriaan en 12 euro per persoon voor niet-Vrienden. De fietstocht zal om 14:00 van start gaan bij het museum. Na afloop is er een gezamenlijke afsluiting inclusief een drankje. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@villamondriaan.nl of telefonisch op 0543-515400. Belangrijk: bij slecht weer op 1 juli bestaat er de mogelijkheid dat de activiteit wordt verplaatst naar 8 juli.

