Villa Mondriaan pakt uit in het centrum van Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdag 21 augustus komt de tentoonstelling Ferengi tot leven. Ferengi’s in kleurrijke, uitbundige en fantasierijke kostuums verplaatsen zich niet alleen door museum Villa Mondriaan, maar duiken ook op in de straten van Winterswijk. Daar komt het publiek plotseling oog in oog te staan met mythische wezens, die nieuwsgierig rondsnuffelen door de winkels en al zwierend en dartelend alle uithoeken van het kerkplein verkennen.

De performance draagt de gedachte uit die ook in de tentoonstelling centraal staat, welke op 5 maart digitaal opende en sinds 9 juni op zaal te zien is. Een lichaam is nooit neutraal; het roept vooroordelen op, legt machtsverhoudingen bloot en draagt cultuur met zich mee. Kleding, als verlengstuk van ons lichaam, verhult en onthult onze ware identiteit. In samenwerking met Valerie Asiimwe Amani (Tanzania), Tamrat Gezahegne (Ethiopië) en Gígja Reynisdóttir (IJsland) drijft interdisciplinair kunstenaar Dienke Groenhout dit idee tot het uiterste. Geïnspireerd door haar reizen in Afrika, waar zij als Ferengi, als vreemdeling, direct een identiteit aangemeten kreeg, ontwerpt Groenhout uitbundige kostuums om zo een nieuwe, door zichzelf samengestelde identiteit aan te kunnen trekken.

Op zaterdag 21 augustus tussen 14:00 uur en 17:00 uur wordt dit idee op de proef gesteld. Terwijl de performance zich langzaamaan verplaatst van het museum richting het centrum van Winterswijk leert de toeschouwer de karakters achter de kostuums steeds beter kennen. Om de performance bij te wonen, kunnen bezoekers vooraf een ticket voor het museum reserveren. Naast het tot leven gekomen Ferengi geeft dit ticket ook toegang tot Toorop: Tussen geloof en hoop, Klaas Gubbels: Calvinist? en De vroege Mondriaan.