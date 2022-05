Villa Mondriaan zoekt zomervrijwilligers

WINNTERSWIJK – Speciaal voor de zomer is museum Villa Mondriaan op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het functioneren van het museum over de jonge jaren van Piet Mondriaan. Naast de ongeveer 70 vrijwilligers die Villa Mondriaan nu rijk is, is het museum voor de zomerperiode van 2022 op zoek naar extra enthousiaste gastheren en gastvrouwen.

Als zomervrijwilliger ervaar je in een korte periode hoe het eraan toe gaat in een museum als Villa Mondriaan. In de eerste plaats vervul jij de functie van gastvrouw/gastheer en zorg je voor een prettige sfeer in het museum. Jij ziet erop toe dat bezoekers met plezier terugdenken aan hun bezoek en graag terugkomen. Het museum vraagt vrijwilligers afwisselende taken te vervullen tijdens een dienst. Hieronder vallen het bedienen van de entreekassa, het uitdelen van audiotours en het surveilleren van de tentoonstellingszalen. De vrijwilligers van Villa Mondriaan zijn nauw betrokken bij het museum. Zo worden er af en toe borrels en uitjes speciaal voor de vrijwilligers georganiseerd. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers belangstelling hebben voor kunst en cultuur en het plezierig vinden om met mensen om te gaan.

Ben jij geïnteresseerd in het werken binnen de culturele sector en ben je deze zomer minstens één dagdeel per week beschikbaar? Neem dan contact met ons op via info@villamondriaan.nl of bel naar 0543-515400.

