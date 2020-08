Vleermuizen spotten met de boswachter

ALMEN – Vleermuizen, het zijn mysterieuze dieren waar we vaak hooguit een glimp van opvangen in de schemer. De boswachter van Natuurmonumenten neemt u graag mee in de wereld van deze prachtige en nuttige dieren en wel op 22 augustus op landgoed Velhorst (Almen). De tocht start om 20 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: www.natuurmonumenten.nl/agenda. De excursie is i.v.m. Corona in een kleine groep en alleen met aanmelding vooraf.

Vleermuizen in soorten en maten

Op landgoed Velhorst leven verschillende soorten vleermuizen. De eerste dieren vliegen al uit als het nog vrij licht is. Tijdens de twee uur durende excursie is de kans groot dat de dwergvleermuis, de laatvlieger, de grootoor- en/of de watervleermuis te horen of te zien zijn. Garantie dat de vleermuizen gespot worden, kunnen we niet geven (dit is zeker ook weersafhankelijk). Echter, wanneer ze gezien worden is dat wel een hele belevenis!

Batdetector

Vleermuizen vinden in het donker hun weg. Ze maken daarbij gebruik van sonar of echolocatie. De sonargeluiden zijn voor mensen niet tot nauwelijks te horen. Met een batdetector worden ze hoorbaar voor het menselijk oor én kan je verschillende soorten vleermuizen te onderscheiden. Iedere vleermuissoort maakt namelijk een eigen kenmerkend geluid. Luister mee op de batdetector van de boswachter.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print