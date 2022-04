Vogelbescherming Nederland roept op om katten binnen te laten

ACHTERHOEK – Vogelbescherming Nederland roept op om in het voorjaar tijdens de broedperiode van half april tot half juni katten binnen te houden. Vooral als je in Weidevogelgebied woont is dat erg belangrijk. Weidevogels zoals Kievit en Grutto zijn bodembroeders en extra kwetsbaar als ze kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. En ook vooral s’ nachts. Katten zijn van nature rovers. Ze doden (jonge) vogels vaak niet om ze op te eten, maar voor hun plezier. Katten zijn speels en grijpen naar veel dingen die bewegen.

In het voorjaar wordt alle moeite gedaan door vrijwilligers om nesten en jonge vogels te sparen.

Veel mensen voeren juist vogels en richten hun tuinen vogelvriendelijk in. Dan is het schrijnend om te constateren dat er zoveel vogels worden gevangen en gedood. Ongeveer 4 miljoen katten vangen naar schatting 18 miljoen vogels per jaar. Dat is een onacceptabel aantal..!!

Veel katten worden zonder problemen binnen gehouden, vooral bijzondere soorten! Het is voor onze huiskat een kleine moeite. Het motto van Vogelbescherming Nederland is dan ook: “ Kuikens in het land, poes in de mand” ! De Vogels zijn belangrijk, ook straks voor onze kinderen. Laten we daar zuinig op zijn. Katten-eigenaren moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het gaat immers om een leefbare omgeving voor ons allemaal.

