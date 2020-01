Volle maanwandeling Lochemse Berg

BARCHEM – Samen met de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen op zondag 9 februari na zonsondergang de Lochemse Berg op. Normaal gesproken is het gebied na zonsondergang niet toegankelijk, maar nu wordt een uitzondering gemaakt. Te zien zijn de sterren en de gloed van de verlichting. Te horen zijn allerlei omgevingsgeluiden. Geritsel in de bladeren, wegspringende konijnen en misschien roepende bosuilen. Juist door die geluiden wordt een bekende wandeling ’s nachts opeens nieuw en anders. Bij harde regen, storm of mist gaat de wandeling niet door. Geschikt voor goede, stabiele wandelaars vanaf 12 jaar.

Start: 19.30 uur op de parkeerplaats bij Eethuis “De Kale Berg”, Lochemseweg 22, 7244 AB Barchem. Duur: ca. 2 uur. Opmerking: stevig schoeisel is noodzakelijk. Deelname 7,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen 5,00 euro op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/activiteiten. Informatie: Wim de Vries, tel. 06-17320363 of Ronald Mannessen, tel. 06-28865433.