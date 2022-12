Vrijetijdsorkest Boogie Woogie en Vocaal Ensemble Winterswijk geven gevarieerd Adventsconcert

WINTERSWIJK – Liefhebbers van muziek en zang in een stemmige adventssfeer zijn zondagmorgen 11 december in Cultuurcentrum Boogie Woogie aan het juiste adres. Van 11.00 tot 13.00 uur verzorgt het Vrijetijdsorkest Boogie Woogie met medewerking van Vocaal Ensemble Winterswijk een afwisselend Adventsconcert.

Beide gezelschappen vinden hun oorsprong in de muziekschool. Het VTO is een groep van ruim dertig enthousiaste muzikanten – voornamelijk senioren – die graag op ontspannen wijze musiceren. ‘’Elke donderdagmorgen repeteren we in cultuurcentrum Boogiewoogie’’, vertelt voorzitter Wim Samberg. Wij spelen voornamelijk harmonie- en fanfarewerken onder bezielende leiding van de dirigenten Hugo Klein Severt en Gerald Roerdinkholder. Ons repertoire is heel gevarieerd, van pop tot klassiek. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Belangstellenden mogen komen luisteren en informeren bij het bestuur, dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.’’

Het Vocaal Ensemble Winterswijk is ook ooit ontsproten in de muziekschool onder de naam Vrijetijdskoor, maar inmiddels gefuseerd met A Voce. Vandaar de nieuwe naam. ‘’Het zijn voornamelijk ouderen die nog veel plezier beleven aan het zingen’’, vertelt koordirigente Claudette Doup. ‘’Maar ook bij ons is versterking van zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden altijd welkom.’’

Veelzijdig programma

Het programma voor deze adventsochtend is zeer afwisselend. Beide groepen laten zowel afzonderlijk als gezamenlijk van zich horen. Het koor brengt stemmige liederen zoals Ihr geliebten Augensterne, Innkeeper en Donna Nobis Pacem.

Het Vrijetijdsorkest heeft een veelzijdig repertoire op de lessenaar staan met aansprekende muziekwerken, waaronder St. Florian Choral, The Glory of Love en You Raise me Up tot kerstkrakers zoals Kerstklokken en Winterwonderland. Het orkest wordt geleid door Hugo Klein Severt, tevens arrangeur van het repertoire.

Koor en orkest openen gezamenlijk met Komt allen Tezamen en sluiten ook samen in adventsstijl af met o.a. Joy to the World, Away in a Manger en het Russische wiegenliedje Bayushka Bayu.

De toegang tot dit Adventsconcert is gratis, maar een vrije gift is welkom.

www.vto-boogiewoogiewinterswijk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....