Vrijheid in Winterswijk

Start van activiteiten rond geboorte van Nederland in 1572

WINTERSWIJK – In 2022 is het 450 jaar geleden dat Brielle door de watergeuzen werd bevrijd van de Spanjaarden. Later volgden de rest van Holland en Zeeland en daarmee werd de start gemaakt van Nederland zoals we het nu kennen. Het jaar 1572 is het begin van de geboorte van Nederland en een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Willem van Oranje legde een aantal kenmerken vast voor de nieuwe staat: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid (4 V’s).

Vandaag de dag blijken deze waarden nog steeds actueel en relevant om voor te strijden. Daarom zal dit jaar in heel het land stil gestaan worden bij 1572 en de vier belangrijke karakteristieke thema’s die toen zijn vastgelegd.

Herdenking 1572 in Winterswijk

Ook Winterswijk wil graag extra aandacht geven aan dit historische jaar door meerdere activiteiten binnen dit thema te plaatsen. In samenwerking met ondernemers, culturele instellingen, verenigingen en lokale kunstenaars is een ambitieus programma gemaakt.

Bevrijdingsconcert

Het eerste project dat binnen dit kader in Winterswijk op de kalender staat is het bevrijdingsconcert dat op donderdag 31 maart a.s. plaatsvindt in de Ontmoetingskerk aan de Jeugdkerkstraat, aanvang 20.00 uur. Op deze datum is het 77 jaar geleden dat Winterswijk werd bevrijd.

Initiatiefnemer is het damestrio Déjà Vu waarbij wordt samengewerkt met Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur. Zij nemen u mee terug in de tijd met muziek uit de oorlogsjaren van o.a. de Andrews Sisters en Glenn Miller. Naast Déjà Vu werken een Achterhoeks gelegenheidscombo en de bigband van Boogie Woogie mee aan een sfeervol programma. Een aantal nummers is zelfs speciaal gearrangeerd voor dit unieke concert. Burgemeester Joris Bengevoord zal de avond openen.

Boekpresentatie en 1572 bier

Tijdens deze avond zal er een boek gepresenteerd worden met verhalen over Burgemeester Kneppelhout, burgemeester in oorlogstijd. Tevens zal de naam onthuld worden van het speciale 1572 bier dat gebrouwen is door Wenters brouwerij.

Midwinterhoorns en Expositie

Voor aanvang van het programma zullen midwinterhoorns de vrijheid van Winterswijk aankondigen vanaf de daken in het centrum. Daarna is de zaal open vanaf 18.30 uur. Een mooie gelegenheid om de speciaal ingerichte expositie ‘Sporen van de Vrijheid’ van Vereniging Het Museum te bekijken.

Kaarten

Kaarten voor de avond kosten € 7,50 p.p. en zijn verkrijgbaar bij aanvang van het concert maar ook in de voorverkoop vanaf woensdag 16 maart bij Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2. Inschrijven en reserveren kan al eerder via info@boogiewoogie.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....