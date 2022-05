WINTERSWIJK – Op zondagavond 5 juni 1e Pinksterdag organiseren de gemeente Winterswijk, Vereeniging Volksfeest Winterswijk en Muziekvereniging Excelsior Winterswijk het gratis toegankelijke Vrijheidspark Festival Winterswijk. Het beloofd een mooie zomeravond te worden waarin we muzikaal stilstaan bij onze vrijheid.

“Het festival vindt plaats op 1e Pinksterdag in het Vrijheidspark in Winterswijk waar we om 18:00 uur een gezellig festivalterrein met sfeervolle verlichting, en foodtrucks openen”, aldus Danny Oonk, de voorzitter van Muziekvereniging Excelsior.

We hebben daarbij het volgende programma voor ogen:

18:00 uur festivalterrein geopend

19:00 – 20:00 uur voorprogramma

20:30 uur concert Excelsior met solisten

23:00 uur tot einde afterparty DJ Colin Dokter

Het harmonieorkest van Excelsior brengt in samenwerking met vele solisten een non-stop show. Prachtige beelden zullen muzikaal worden omlijst met sfeervolle orkestmuziek. Van de meest gezongen Nederlandse triomfliederen tot bekende internationale popsongs en van ontroerende filmmuziek tot speciaal voor harmonieorkest gearrangeerde rockmuziek. Naast vele zangers, van pop tot klassiek werken ook diverse andere solisten mee, zoals een DJ, rapper en een vocal group.

Gratis zitplaatsen

Zoals aangegeven is het festival gratis toegankelijk. Er zijn een aantal zitplaatsen beschikbaar, hiervoor kan een gratis kaartje worden afgehaald bij Oonk Speciaalzaak, Misterstraat 47, Winterswijk op dinsdag 31 mei tussen 18:00 en 19:00 uur.

Tijdens het festival vieren we de geboorte van Nederland in 1572 (Viering 450 jaar Nederlandse Staat). Eren we onze veteranen, die ervoor zorgen dat we in vrijheid kunnen leven. Staan we stil bij de situatie in Oekraïne, waarmee nog maar eens blijkt dat vrede niet vanzelfsprekend is. Danny Oonk sluit af; “kortom we vieren muzikaal dat we in vrijheid mogen leven”, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!”

