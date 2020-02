Vrijwillig educatief boswachter gezocht

ARNHEM – Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is op zoek naar een vrijwillig educatief boswachter in de West-Achterhoek om excursies in de natuurterreinen te verzorgen.

Kinderen spelenderwijs meer leren over de natuur, een groep wandelaars vertellen over de historie van het gebied, ’s avonds op zoek naar de bosuil. Het zijn enkele voorbeelden van excursies die de vrijwillig educatief boswachters organiseren. Ook organiseren de boswachters wandelingen en lezingen op aanvraag.

Gezien de verdeling over de uitgestrekte Achterhoek, zoekt GLK iemand die in de omgeving Doetinchem woont en die het liefst ook leuk vindt om excursies met gezinnen te begeleiden.

“Ons team in de Achterhoek bestaat nu uit 5 vrijwillig educatief boswachters en we zijn op zoek naar een zesde teamlid.” Aan het woord is Joke Hoitink, coördinator van de vrijwillig educatief boswachters in deze regio. “Iedere wandeling of fietstocht bereiden we met z’n tweeën voor. We wandelen of fietsen hem ongeveer een week van tevoren. Dan weten we goed wát we onderweg tegenkomen en bepalen we wie welk verhaal gaat vertellen” vertelt Joke. “Ieder van ons heeft ook wel een eigen interessegebied. De een weet veel van de kastelen en landhuizen in dit gebied, de ander weet veel over de natuur.’ Joke gaat door: “We leren ook veel van elkaar en van de activiteiten die we via GLK krijgen. Het is ontzettend leuk!”

De boswachters zoeken naar iemand die durft te spreken voor groepen en algemene kennis van natuur, landschap en cultuurhistorie heeft. Een leuk team staat klaar, dat flexibel samenwerkt en elkaar goed aanvult. Kijk voor meer informatie op www.glk.nl/doneren-helpen/word-vrijwilliger.