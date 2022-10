Vroege Mondriaan keert terug naar de Achterhoek

WINTERSWIJK – Een vroeg werk van de wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan, getiteld ‘Boereninterieur met haard in de Achterhoek’, keert terug naar Winterswijk, de plaats waar Mondriaan zijn jeugd doorbracht.

Het is zeer uitzonderlijk dat een boereninterieur van Mondriaan geveild wordt. Het figuratieve schilderij is in kleurgebruik en techniek heel anders dan de werken die Mondriaan in diezelfde periode maakte. Dat maakt dat het schilderij uniek is – zowel voor de Achterhoek als vanuit kunsthistorisch perspectief.

Museum Villa Mondriaan krijgt het werk in langdurige bruikleen. “Het had zo moeten zijn dat in het 150e geboortejaar van Mondriaan ‘Boereninterieur met haard in de Achterhoek’’ terugkeert naar de plek waar Mondriaan opgroeide”, aldus Jana Roovers, directeur van Villa Mondriaan.

Het werk werd onlangs op een kunstveiling voor Museum Villa Mondriaan aangekocht door Anjo Joldersma en Gijs Jolink (mede-eigenaar de Feestfabriek, Alles komt Goed BV). Joldersma en Jolink zijn bijgestaan door Wim van Krimpen, medeoprichter van Villa Mondriaan.

‘Boereninterieur met haard in de Achterhoek’ zal vanaf 20 oktober voor het publiek te zien zijn in museum Villa Mondriaan.

