Wandeling in Winterswijk met aandacht voor kunst en erfgoed

WINTERSWIJK – Op dinsdag 13 juli organiseert Boogie Woogie, samen met partners in de kunst- en cultuursector, een wandeling langs mooie cultuurlocaties in de kern van Winterswijk. Bijzonder bij deze wandeling is dat er op elke plek een passende activiteit plaatsvindt.

De partners

Het initiatief is ontstaan door een samenwerking van zes belangrijke organisaties in het cultuurleven van Winterswijk; Villa Mondriaan, Wereld van Wenters (Vereniging Het Museum), Jacobskerk (beiaardier Wim Ruessink), Doopsgezinde kerk, gemeente Winterswijk (vrijheidspark) en Boogie Woogie. Tijdens de wandeling worden alle locaties bezocht waarbij informatie wordt gegeven, muziek wordt gemaakt (klassieke Spaanse gitaarmuziek en popmuziek met vocaliste door gitarist Bart Konings, Wim Ruessink op de beiaard), aandacht is voor geschiedenis (monumenten in Vrijheidspark), gedichten (van Komrij naar Krosenbrink door Ria Olijslager bij Doopsgezinde Kerk), erfgoed (oude Bakkerij in Wereld van Wenters) en beeldende kunst (Villa Mondriaan).

Groepsgrootte

De wandeling inclusief activiteiten, opgezet voor senioren, start om 11 uur en duurt circa anderhalf uur. Bij grote belangstelling zijn er ook startmomenten in de middag. Door de RIVM maatregelen, die gelukkig steeds meer versoepeld worden, kan er gelopen worden in groepen van maximaal 4 personen. Hoewel de focus is gericht op ouderen is het goed mogelijk dat een oudere deelnemer wordt vergezeld door een jonger familielid, een mantelzorger of een zorgmedewerker. Een groepje kan dus gemêleerd van samenstelling zijn. Bovendien is er begeleiding door vrijwilligers.

Kader

Het project is onderdeel van Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en Lang Leve Kunst Oost Achterhoek. Deze organisaties zetten zich in voor het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de regio en het bevorderen van welzijn met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.

Aanmelden

Door het grote enthousiasme van de deelnemende organisaties is deelname gratis. Opgeven kan t/m vrijdag 2 juli bij Boogie Woogie, e-mail: info-llkoa@boogiewoogie.nl, telefoon: 0543 51 55 69