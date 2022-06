Wandeling over landgoed Kieftskamp

VORDEN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op dinsdag 5 juli 2022 een wandeling over landgoed Kiefstkamp. Ervaar het zomerse leven – en werk – op landgoed Kieftskamp

In het kleinschalige landschap van de Kieftskamp zijn alle aspecten van het seizoen te zien. Er is gemaaid, gehooid, het vee loopt buiten en de gewassen groeien. We lopen door de bossen rond het landhuis, langs oude boerderijen en schraal grasland waarin misschien nog orchideeën bloeien.

Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 10:00 uur. Duur: 2 – 2,5 uur uur.

Deelname: Euro 5,00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar Euro 2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van geldige GLK pas.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

