Wandeling Voorjaarsbloeiers op Hackfort

VORDEN – Op zondagen 15 en 29 maart en 5, 12 en 26 april organiseert Natuurmonumenten wandelingen door het parkbos bij kasteel Hackfort. Het staat daar namelijk vol voorjaarsbloeiers. Samen met de boswachter ontdek je welke soorten er allemaal in bloei staan. De wandelingen duren van 14.00-15.30 uur. Aanmelden kan alleen vooraf via www.natuurmonumenten.nl/agenda. Er zijn kosten verbonden aan deelname.

De boswachter vertelt

Is het nou het lenteklokje of het zomerklokje? En wat is het verschil tussen het vingerhelmplantje en de holwortel? De boswachter vertelt je het graag tijdens deze heerlijke voorjaarswandeling! Welke voorjaarsbloeiers er te zien zijn, is altijd afwachten. Zeker nu de temperatuur al zo vroeg aangenaam hoog is. De bloemen komen ieder op hun eigen moment in bloei tussen februari en mei.

Mooi Hackfort dankzij vrijwilligers

Dat het er zo mooi uitziet op Hackfort, hebben we te danken aan vele enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben de laatste jaren met hun blote handen zo’n half miljoen bollen geplant!

Niet alleen deze stinzenvrijwilligers leveren gouden werk, ook de vrijwilligers in de moestuin en watermolen leveren hun bijdrage aan een mooi landgoed.

Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten op: www.natuurmonumenten.nl/agenda