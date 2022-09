Week van de toegankelijkheid; activiteit op huis Verwolde

LAREN(Gld) – Van 3 tot en met 8 oktober nodigt Geldersch Landschap & Kasteelen iedereen van harte uit tijdens de ‘Week van de Toegankelijkheid‘. In natuurgebieden, op landgoederen en in kastelen worden activiteiten gehouden voor mensen met en zonder een beperking. Kom op vrijdag 7 oktober naar de speciale activiteit op huis Verwolde.

Huis Verwolde

Het verhaal van huis Verwolde, hoe een adellijke familie en haar personeel twee eeuwen lang dit statige huis bewoonde, wordt door een van de bevlogen gidsen verteld aan de hand van vele foto’s op groot beeld. Een uitkomst voor gasten die vanwege de vele trappen niet in staat zijn om huis Verwolde te bezoeken, want dit verhaal wordt verteld in de oranjerie.

Datum: vrijdag 7 oktober

De ontvangst is om 10.30 uur met koffie/thee en taart. De gids vertelt in circa een uur het verhaal van Verwolde.

Bezoekers kunnen deze ochtend ook genieten van de tuin rondom het huis en oranjerie. De paden rondom het huis zijn van zand, maar vrij stevig. Bij regen zijn deze paden minder goed begaanbaar.

De poort gaat open om 8.30 uur.

Aanmelden voor deze activiteit kan alleen via een mail naar verwolde@glk.nl

Goed om te weten: In de oranjerie zijn meerdere toiletten, waaronder een invalidentoilet.

Wist je dat; Het verhaal over het onderhuis van huis Verwolde helemaal verteld wordt op de Izi-Travel app? Bekijk de talloze foto’s bij het verhaal door het downloaden van de app.

Deze presentatie maakt deel uit van het programma voor de Week van de Toegankelijkheid. Bekijk de pagina voor achtergrondinformatie en een overzicht van alle activiteiten bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

De Week van de Toegankelijkheid is een landelijk initiatief. Lees meer over hun doelen op: www. weekvandetoegankelijkheid.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....