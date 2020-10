Week van het Landschap: zoveel te doen bij GLK  

Elk jaar, en altijd tijdens de herfstvakantie, viert Nederland de Week van het Landschap. Een evenement waarbij onze variëteit aan mooie landschappen in het zonnetje wordt gezet en waarin er van alles in de buitenlucht te doen is. Natuurlijk viert Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) dit feestje ook graag mee. Met van 10 tot en met 25 oktober extra veel activiteiten op en rond alle zeven kastelen.

Meer dan 100 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen zijn aan de zorg van Geldersch Landschap & Kasteelen toevertrouwd. De statige monumenten worden in pico bello conditie gehouden. En zoiets moois mag je natuurlijk niet voor jezelf houden, daar mogen zoveel mogelijk mensen van meegenieten. Tijdens de Week van het Landschap is er daarom nóg meer te beleven dan anders en zetten we de poorten naar de omgeving extra open.

Excursies, activiteiten en rondleidingen

In en rondom de kastelen van GLK is er een uitgebreid programma van excursies, activiteiten en rondleidingen. Jong en oud, voor iedereen is er wel wat leuks te doen. Treed bijvoorbeeld in de voetsporen van Jan Mankes tijdens een schilderachtige wandeling bij huis te Eerbeek, ga mee met de paddenstoelenwandeling in het Orderbos, maak een cultuurhistorische wandeling bij kasteel Rosendael of een fietstocht op landgoed Staverden.

Met een kenner mee kan ook. Kasteel Ammersoyen organiseert het ‘Rondje Ammersoyen’, een kasteelbezoek in combinatie met een wandeling met gids om het kasteel heen. De gids vertelt over zeven eeuwen waterburcht en heel veel andere leuke weetjes. Zo leer je het kasteel van binnen en van buiten kennen. De buitenzijde is immers minstens net zo mooi als de binnenkant! Op kasteel Cannenburch zijn de vroegere bewoners weer even terug. Het kan dus zomaar zijn dat je het kamermeisje of de butler tegen het lijf loopt. Of misschien tref je Charlotte wel aan achter de piano. Tijdens de Appeltjesworkshop worden kinderen aan het werk gezet. In de boomgaard van kasteel Doorwerth moeten allereerst de appelen geplukt worden. Daarna mogen ze er zelf een appelbol van maken. Terwijl de appeltjes in de oven zitten, maken de kinderen een speurtocht door het kasteel. Appelbollen klaar? Smikkelen maar. Het is herfst, dus laarzen aan en lekker uitwaaien. Op huis Verwolde wordt daarom een Herfstspeurtocht gehouden. Je krijgt een knapzak met wat lekkers en de speurtocht mee. Wie kan alle vragen goed beantwoorden?

Dit is nog maar een kleine selectie uit de vele activiteiten van GLK. Wil je meer informatie over excursies met de boswachter, middeleeuwse ontmoetingen, prinsessenrondleidingen, fietsroutes of familievoorstellingen? Kijk dan voor het hele programma op www.glk.nl/weekvanhetlandschap