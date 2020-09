Wereld Alzheimer Dag in bibliotheken

ACHTERHOEK – Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in dat kader een lezing van Hugo Borst, presentaties over zorgtechnologie en een ochtend met spellen om het brein fit te houden. Natuurlijk wordt bij deze activiteiten rekening gehouden met de Corona-voorschriften.

Presentatie Zlimthuis

In een tijd waarin we langer thuis blijven wonen veranderen woonwensen en –behoeften. Zeker wanneer men daarbij met alzheimer wordt geconfronteerd. Tel daarbij alle (technologische) ontwikkelingen en we beseffen al snel dat er veel nieuwe mogelijkheden zijn om een veilige en comfortabele woonomgeving te creëren. Welke slimme en praktische mogelijkheden staan er tot uw beschikking en welke mogelijkheden zal de (nabije) toekomst bieden? Zlimthuis expert, Martijn Engelen, neemt u tijdens deze interactieve presentatie mee in de mogelijkheden van onder andere Zlim Naoberschap en een prettige, vertrouwde woonomgeving.

Deze gratis presentatie is op 21 september om 10.00 uur te bezoeken in de Bibliotheek Eibergen. Diezelfde dag kunt u om 13.00 uur terecht in de Bibliotheek Ruurlo. Aanmelden is verplicht en kan op www.oostachterhoek.nl of via 088-0062929.

Breinfit spellen

Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van de hersenen door middel van woordspelletjes en puzzels een positief effect heeft op mensen met dementie. Schaken, bingo, dammen en kaartspellen houden allemaal het brein fit. Mensen die bordspelletjes spelen, lopen 15% minder kans op dementie. Spelletjes beschermen niet alleen tegen de ziekte, maar kunnen de effecten ervan ook langer binnen de perken houden. Regelmatig (twee keer per week is al voldoende) spelletjes spelen laat al effect zien.

In de Bibliotheek Ruurlo worden op vrijdag 25 september van 10.00-12.00 uur spelletjes gespeeld waarbij het brein fit gehouden wordt en daarnaast is het natuurlijk ook gewoon gezellig! Aanmelden hiervoor is gratis en kan via www.oostachterhoek.nl of via 088-0062929.

Hugo Borst

Maandagavond 21 september is schrijver en journalist Hugo Borst te gast in Theater De Storm. Borst bezoekt Winterswijk op uitnodiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en zal met name spreken over het onderwerp dementie. Borst schreef twee boeken over zijn moeder die aan Alzheimer leed en is voorvechter van betere omstandigheden in zorginstellingen. Aanvang van de lezing: 20.00 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €10,00, niet-leden €12,50. De kaarten zijn te koop via www.oostachterhoek.nl

