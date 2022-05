Wielerclub HTFC komt met nieuwe toertocht

HAAKSBERGEN – Het is het einde van een tijdperk. De Haaksbergse Toer- en Fietsclub (HTFC) organiseerde jarenlang de Holland Schwarzwaldtocht. Omdat dit evenement vroeg in het voorjaar op de kalender stond, gold de trip min of meer als openingsklassieker voor de wielertoeristen in deze regio. Maar de HTFC gooit het nu over een andere boeg. Met een nieuwe toertocht op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit liefst vier verschillende afstanden.

De Holland Schwarzwaldtocht – die onder meer over de Twentse essen bij Markelo ging – was geliefd onder de wielertoeristen. Maar soms ook gevreesd. Omdat het in het voorjaar meteorologisch nog weleens kan spoken. In het verleden leidde dat er meermaals toe dat de HTFC het evenement moest afblazen.

“We hebben nu gekozen voor een andere aanpak”, vertelt Mark Schreijer van de Toertochtcommissie van de HTFC. “Behalve dat Tweede Pinksterdag de nieuwe datum wordt, zijn er ook meer opties als het gaat om het aantal kilometers. Met name omdat de wielertoeristen rond deze tijd van het jaar al wat meer kilometers in de benen hebben, zijn de afstanden langer. Daarmee willen we een extra uitdaging bieden.”

Vier afstanden

De deelnemers kunnen zodoende kiezen uit vier afstanden: 85, 120, 135 en 160 kilometer. Behalve Twente wordt in de nieuwe opzet ook een uitstapje naar Salland gemaakt.

“We zijn er van overtuigd dat we wederom een hele mooie route hebben gemaakt die voor alle verschillende groepen een mooie en sportieve uitdaging biedt. Zowel sportief als recreatief is het voor iedereen een mooie en uitdagende route.”

Volgens Schreijer voert de tocht onder meer via het schilderachtige Diepenheim met z’n zeven kastelen naar de heuvels bij Markelo. Waarna het richting de Holterberg gaat, een begrip in de wielerwereld.

Extra proviand

Waar de korte route terug gaat richting Haaksbergen rijden de deelnemers aan de langere tocht door naar Salland. Waarbij onder meer de Luttenbergring wordt aangedaan, het vermaarde motorcircuit. “We hebben voor de langere afstanden ook de Lemelerberg in de route opgenomen, waarna een tweede keer de Holterberg moet worden bedwongen.”

Volgens Mark Schreijer zijn er onderweg meerdere pauzeplekken ingericht. “We voorzien de deelnemers van proviand. Zo kunnen ze gratis hun bidon laten vullen met sportdrank en zijn er reepjes voor extra energie.”

Het startschot voor de langere routes valt tussen 08.00 en 09.00 uur. Tussen 09.00 en 10.00 uur kan worden gestart voor de 85 kilometer.

Overigens wordt alleen de 85 kilometer-route uitgepijld. “De langere routes zijn enkel te fietsen via GPS. Bij inschrijven wordt de GPX beschikbaar gesteld.”

Inschrijven kan via de website van Fietssport.nl. “Wat ons betreft wordt deze nieuwe tocht een nieuwe klassieker in wielerminnend Overijssel en de Achterhoek.”

