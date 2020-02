Winter of voorjaar op Verwolde

LAREN(Gld) – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 4 maart een wandeling op Landgoed Verwolde. In deze tijd van het jaar kan het weer nog alle kanten op, van winters weer tot volop voorjaar. Bij elk weertype heeft Verwolde z’n charme, in ieder jaargetijde is het anders. Alleen de rust is er altijd. Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen.

Start: 14.00 uur op parkeerplaats Huis Verwolde, J. Emilelaan 4, Laren (Gld). Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren niet nodig.

Informatie: www.glk.nl/activiteiten of Ronald Mannessen, tel. 06-28865433 of Wim de Vries, tel. 06-17320363.