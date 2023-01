ZELHEM – In het eerste weekend van februari kunnen bezoekers van alle leeftijden genieten van winterse gezelligheid en activiteiten op het grote buitenterras en in de zaal van café De Bocht aan de Ruurloseweg in Wolfersveen tussen Ruurlo en Zelhem. Het nieuwe evenement opent beide dagen om 11.00 uur en is gratis toegankelijk.

Voor de kinderen is er een grote winterspeeltuin met luchtkussens en verrassingen. Diverse standhouders en kofferbakverkopers bieden uiteenlopende artikelen en snuisterijen te koop aan. Vuurtonnen, barbecues en een sneeuwmachine zorgen voor winterse sferen. Actievelingen kunnen op een heuse curlingbaan hun vaardigheden testen. Teams van 4 personen, kunnen zich aanmelden voor het 1e Achterhoeks Curlingkampioenschap. Er zijn leuke prijzen te winnen. Meld je aan met familie, buurt of club en maak kans op eeuwige roem.

Beide dagen is er ook livemuziek. Op zaterdagavond speelt de Lichtenvoordse familieband Doppen’s Textiel in de zaal. Op zondagmiddag is het podium voor de talentvolle Achterhoekse band The Watchtower. Ook DJ Framing is beide dagen van de partij.

Elke dag van 11.00 tot 17.00 uur marktkramen en kofferbakverkoop op het terrein. Zaterdag 4 februari programma: van 11.00 tot middernacht!

11.00-17.00 uur winterspeeltuin, curlingbaan, markt en kofferbakverkoop, vuurtonnen, bbq

15.00 uur: Vanaf drie apres ski!

Eerste Achterhoekse curlingkampioenschap, voor teams van 4 spelers, familie, buurt, club. Diverse prijzen te winnen. Inschrijven via: info@nimatra.nl

Muzikale omlijsting m.m.v. DES ‘Durkums Eerste Streetband” gezellige fanfare 2.0

DJ FRAMING en in de avond vanaf 20.00 liveoptreden ‘Doppens Textiel’ in de zaal

Zondag 11.00-20.00 uur

11.00 open

11.00-17.00 uur winterspeeltuin, curlingbaan, markt en kofferbakverkoop, vuurtonnen, bbq

15.00 uur: Vanaf drie apres ski!

Eerste Achterhoekse curlingkampioenschap, voor teams van 4 spelers, familie, buurt, club

Diverse prijzen te winnen. Inschrijven via: info@nimatra.nl

Vanaf 17.00 uur livemuziek van “The Watchtower” in de zaal

Geïnteresseerde standhouders en kofferbakverkopers kunnen zich melden via: info@nimatra.nl

ADRES: CAFÉ DE BOCHT, Ruurloseweg 42, 7021 HC Zelhem

Telefoon: 06-53413275

Zaterdag 4 en zondag 5 februari

Stuur een bericht wanneer je nieuws of een activiteit hebt. Ook als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je het sturen